Confagricoltura e Reale Mutua premiano le aziende virtuose

Le aziende agricole sono sempre più sostenibili. Il 56,7% hanno aumentato la loro attenzione ai temi ambientali rispetto al periodo precedente al Covid. Questo quanto emerge dall’indagine di ‘AgriColtura100’ messo a punto da Confagricoltura e Reale Mutua, condotta su un campione di oltre 2mila imprese.

Dal rapporto – che prevede l’indice di ‘AgriColtura100’ per misurare la sostenibilità delle aziende – si evince che è cresciuta anche l’attenzione ai temi sociali (47,9%) e alla gestione del rischio e delle relazioni di filiera (45%). Dai dati risulta come l’agricoltura si stia trasformando mettendo al centro sostenibilità e innovazione tecnologica. Tra le iniziative attuate dalle imprese, al primo posto il miglioramento nell’utilizzo delle risorse come acqua, suolo e energia (98,8%); seguono la tutela della qualità e della salute alimentare (91,5%), la gestione dei rischi (76,5%), la sicurezza sul lavoro (66,8%) e la valorizzazione del capitale umano (64,4%).

Questa la classifica della seconda edizione di ‘AgriColtura100’.