Aveva 102 anni: fu maestro per generazioni di giornalisti

È morto Sergio Lepri, giornalista e storico direttore dell’Ansa dal 1962 al 1990. Aveva 102 anni. Lepri era nato a Firenze nel 1919, dove si era laureato in filosofia nel 1940. giornalista professionista dal 1946, lavorò prima alla Nazione del popolo di Firenze, poi al Mattino dell’Italia centrale.

L’Usigrai esprime il proprio cordoglio per la morte di Sergio Lepri, per lunghi anni direttore dell’Ansa. “Ci lascia – si legge in una nota del sindacato dei giornalisti Rai – i suoi insegnamenti e la sua testimonianza di professionista, convinto che il giornalismo sia una strumento di servizio, di conoscenza, di democrazia e di libertà. Un mestiere che si fonda sull’indipendenza e sul rigore. La centralità della verifica delle notizie ha fatto dell’Ansa un punto di riferimento per i giornalisti e per le istituzioni. I suoi richiami all’attenzione al linguaggio e alle parole hanno anticipato i tempi. Insieme abbiamo condotto battaglie per la difesa dell’informazione e per un giornalismo libero e indipendente. L’Usigrai si stringe alla figlia Maria, ai suoi fratelli e ai suoi amici e colleghi”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata