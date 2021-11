https://wilbursmithbooks.com

Il "signore dell'avventura" è morto a 88 anni nella sua casa di Cape Town in Sudafrica

Lo scrittore di fama mondiale, autore di tanti best seller di avventura, Wilbur Smith, è morto ieri all’età di 88 anni nella sua casa di Cape Town in Sudafrica. Nel corso della giornata aveva letto, lavorato e scritto in compagnia della moglie Niso. Lo rende noto il sito dello scrittore. Maestro indiscusso e inimitabile della scrittura d’avventura, i romanzi di Wilbur Smith hanno catturato i lettori per oltre mezzo secolo, vendendo oltre 140 milioni di copie in tutto il mondo in più di trenta lingue.

La sua serie più venduta è quella dei Courtney, la più lunga nella storia dell’editoria, che segue le avventure dell’omonima famiglia in tutto il mondo, attraversando generazioni e tre secoli, attraverso periodi critici dall’alba dell’Africa coloniale alla guerra civile americana e all’era dell’apartheid in Sud Africa . Nei 49 romanzi che Smith ha pubblicato fino ad oggi, ha trasportato i suoi lettori nelle miniere d’oro in Sud Africa, pirateria nell’Oceano Indiano, tesori sepolti nelle isole tropicali, conflitto in Arabia e Khartoum, antico Egitto, Germania e Parigi della seconda guerra mondiale, L’India, le Americhe e l’Antartico.

