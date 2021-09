Il Global Fellowship assegnato ogni anno a persone di alto profilo per la loro carriera e capacità di innovazione

Venerdì 17 settembre verrà assegnato il premio Luiss ‘Global Fellowship’. La prima edizione mira a conferire il Global Fellowship a due italiani che si sono distinti per il loro impegno e il loro successo contribuendo a migliorare l’immagine del nostro Paese all’estero: Francesca Bria, Presidente del Fondo Nazionale Innovazione Cassa Depositi e Prestiti (CDP); Marco Durante, Presidente di LaPresse.

Il premio viene assegnato a persone di alto profilo che si distinguono per la loro carriera, mostrando innovazione nelle loro capacità professionali e di leadership a livello internazionale. Ricevendo il Global Fellowship, faranno parte di un selezionato gruppo di personalità che potranno agire in futuro per la promozione dei valori del modello educativo Luiss attraverso il loro networking professionale.

Le conclusioni della cerimonia, trasmessa in diretta anche su Luiss Social Tv dalle 17.30, sono affidate a Giuseppe Moles, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria e laureato Luiss. Alla cerimonia parteciperanno i Vertici dell’Ateneo.

