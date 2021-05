Si laurea nello Utah in Media e Communication anche Vittoria Durante, figlia del fondatore e Presidente di LaPresse

Mentre l’amministrazione Biden spera in settimana di celebrare i 100 milioni di adulti americani ormai vaccinati contro il coronavirus, la certezza che il ritorno ad una vita normale sia vicino è prevalente secondo la maggioranza degli americani, rivela un sondaggio diffuso dalla CNN. Tra gli altri segnali di una ripresa delle normali attività, ormai interrotte da più di un anno, le Università americane hanno ridato vita alle celebrazioni per i conferimenti di Laurea.

L’organizzazione degli atenei hanno fatto in modo di recuperare quindi anche le cerimonie saltate lo scorsa anno causa pandemia. Una festa in qualche modo celebrata da LaPresse: la Southern Utah University ha conferito ufficialmente il prestigioso Bachelor of Science in Marketing insieme al Minor in Communication and Media-Studies a Vittoria Durante, classe 1996, figlia primogenita del Presidente e fondatore di LaPresse Marco Durante

