Unipol, Cimbri: Ferma intenzione rispettare piano su dividendi

di fct

Milano, 13 nov. (LaPresse) - "E' nostra ferma intenzione rispettare quanto previsto nel piano industriale in termini di massa di dividendi da distribuire, per quanto riguarda sia Unipol gruppo che UnipolSai". E' quanto ha detto Carlo Cimbri è amministratore delegato and group ceo di Unipol gruppo e presidente di UnipolSai in conference call con gli analisti. "Quello che facciamo è lavorare per accumulare utili e solidità patrimoniale - ha aggiunto - per essere pronti a distribuire non appena i regolatori riterranno che ci sono le condizioni di sicurezza per poterlo fare. In ogni caso, auspicato che questa pandemia possa trovare una soluzione nei prossimi mesi e si possa guardare ragionevolmente a un ritorno alla normalità, vi confermo che il gruppo distribuirà dividendi come previsto dal piano industriale".

