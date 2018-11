Trump minaccia dazi sulle auto estere. Il Fmi: "Barriere controproducenti, invertire la rotta"

Donald Trump minaccia dazi sulle auto prodotte all'estero dopo che General Motors ha annunciato la chiusura degli stabilimenti in diversi Stati. Con l'introduzione di tariffe "molte più auto sarebbero state costruite qui" negli Stati Uniti "e GM non chiuderebbe gli impianti in Ohio, Michigan e Maryland", ha scritto su Twitter Trump, sottolineando che "il presidente ha grande potere su questo tema" e che dopo i fatti legati a General Motors le tariffe sulle auto estere "sono allo studio" del governo.

.....and G.M. would not be closing their plants in Ohio, Michigan & Maryland. Get smart Congress. Also, the countries that send us cars have taken advantage of the U.S. for decades. The President has great power on this issue - Because of the G.M. event, it is being studied now!