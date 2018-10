Pil immobile nel terzo trimestre. Istat: "Crescita stagnante"

Nel terzo trimestre il prodotto interno lordo è rimasto invariato rispetto al trimestre precedente il tasso di crescita annua è pari allo 0,8%. Lo stima l'Istat, segnalando che la variazione acquisita per il 2018 risulta pari all'1%.

"Nel terzo trimestre del 2018 la dinamica dell'economia italiana è risultata stagnante, segnando una pausa nella tendenza espansiva in atto da oltre tre anni", commenta l'istituto di statistica, evidenziando come questo comporti un rallentamento della crescita su base annua rispetto all'1,2% dei tre mesi precedenti. "Questa stima, che ha natura provvisoria, riflette dal lato dell'offerta la perdurante debolezza dell'attività industriale - manifestatasi nel corso dell'anno dopo una fase di intensa espansione - appena controbilanciata dalla debole crescita degli altri settori", si legge ancora in una nota.

Di fronte a questo dato debole l'indice Ftse Mib ha accelerato al ribasso (-0,9% a 18.869 punti) e lo spread tra Btp e Bund ha infranto quota 300 punti base.

Immediate arrivano le repiche della politica: "L'economia italiana si blocca dopo la ripresa di questi anni. Le scelte folli di questo governo ci stanno riportando indietro tutta, vanificando i sacrifici degli italiani #ladridifuturo", scrive su Twitter Maurizio Martina. A cui fa eco Maria Elena Boschi: "Abbiamo salvato l'Italia riportando il segno più grazie ai #MilleGiorni. È arrivato il Governo del Cambiamento e il PIL torna a zero. Con Salvini e Di Maio stiamo andando verso la recessione #PoveraPatria".

Critico anche Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori: "Il governo deve rifare tutti i calcoli, visto che le stime del Def sono, alla luce dei dati di oggi, palesemente sballate". "È di tutta evidenza che la nostra economia sta pesantemente rallentando e che la stima del Governo contenuta nel Def, di avere una crescita nel 2018 pari all'1,2% è ormai, purtroppo, una chimera", osserva Dona, "di conseguenza salta anche la stima di avere nel 2019 un Pil a +1,5% e tutte le previsioni in rapporto al Pil, ossia deficit e debito, sia per il 2018 che per il 2019".

