Huawei, libera su cauzione la direttrice finanziaria arrestata in Canada

Una corte canadese ha concesso il rilancio su cauzione alla cfo di Huawei, Meng Wanzhou, sulla quale pende una richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti per accuse legate a presunte violazioni delle sanzioni all'Iran. La cauzione è stata fissata a 10 milioni di dollari canadesi, pari a 7,5 milioni di dollari statunitensi, e alla manager è stato ordinato di consegnare il proprio passaporto e sottoporsi a monitoraggio elettronico. Le sarà concesso di soggiornare in una casa di proprietà del marito a Vancouver.

L'arresto di Meng, avvenuto lo scorso 1° dicembre, ha scosso le relazioni della cina con Canada e Stati Uniti. Funzionari statunitensi hanno escluso che l'arresto sia legato ai negoziati commerciali in corso tra Pechino e Washington, ma il presidente Trump ha dichiarato a Reuters che "interverrà sicuramente" nel caso questo possa aiutare a giungere a un accordo con la controparte cinese. Il processo di estradizione, che dovrebbe aprirsi il 6 febbraio, potrebbe richiedere mesi. O anche anni, nel caso vengano presentati appelli.



