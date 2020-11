Engie Italia acquisisce lotto rete teleriscaldamento Rivarolo Canavese

Il player globale dell'energia investe ancora per la decarbonizzazione del territorio

Engie Italia, player globale dell'energia con l'ambizione di accelerare un'economia carbon neutral, investe ancora per la decarbonizzazione del territorio di Rivarolo Canavese (Torino), acquistando il lotto di proprietà privata della rete di teleriscaldamento cittadina. L'intera rete, realizzata nel 2006, si sviluppa, con un lotto di proprietà del Comune di Rivarolo Canavese che trasporta il calore agli edifici pubblici e con un lotto, di proprietà privata, che trasporta il calore dal centro della città verso Nord, a un bacino di utenze prevalentemente private. A partire dal 2016, la rete è alimentata dalla centrale a biomasse di Engie e soddisfa il fabbisogno di 7GWh di energia termica, su un bacino di 60 utenti.

La centrale di cogenerazione a biomassa di Engie, situata nell'ex cotonificio Vallesusa, produce energia rinnovabile, assicurando, con l'attuale produzione, un abbattimento delle emissioni, rispetto ai sistemi tradizionali, di 18mila tonnellate all'anno di CO2, equivalenti a una riduzione di 12.000 auto circolanti ogni anno.

La centrale è alimentata da biomassa di legna vergine proveniente dalle manutenzioni boschive e agricole locali, dalle colture dedicate alla rotazione dei terreni agricoli e dai residui di lavorazione del legno non sottoposto a trattamenti chimici.

Engie ha perfezionato nei giorni scorsi l'acquisto del lotto privato della rete del teleriscaldamento della Città di Rivarolo. Attualmente fornisce 4GWh di energia termica a un totale di 40 utenze e si sviluppa prevalentemente nel centro cittadino raggiungendo anche alcuni edifici di prestigio come il Palazzo del Comune.

La proprietà della rete consentirà ad Engie di garantire ai cittadini connessi una maggiore efficacia e sicurezza di continuità nell'erogazione del servizio e, di rendere sempre più efficiente e decarbonizzante il sistema di produzione energetico della città, grazie al suo potenziale di sviluppo su un numero sempre più ampio di utenti.

Il sindaco di Rivarolo Alberto Rostagno ha commentato il passaggio di proprietà della rete privata del teleriscaldamento di Rivarolo: "Il passaggio ad Engie del lotto privato della rete di teleriscaldamento cittadina va nella direzione da noi auspicata di una maggiore cogenerazione. Engie ha manifestato l'intenzione di voler ampliare la rete, è un fatto positivo. È un nuovo punto di partenza a cui l'amministrazione comunale presta la massima attenzione".

"Siamo fieri di consolidare ulteriormente il nostro rapporto con la città di Rivarolo Canavese, attraverso questa acquisizione. Il Teleriscaldamento è una soluzione efficiente contro l'inquinamento atmosferico e vogliamo svilupparlo a Rivarolo", dichiara Matthieu Bonvoisin, District Heating & Power Director di Engie Italia. "Engie conta oltre 320 reti di teleriscaldamento attive in tutto il mondo. In Italia, si posiziona quale terzo operatore di mercato, con la gestione di 12 reti. Siamo, quindi, onorati di poter mettere la nostra competenza al servizio anche della città di Rivarolo che beneficerà di un calore 100% green, efficiente e sicuro".

