Coronavirus, Bce: Serve azione ambiziosa, pieno sostegno a Eurogruppo

di fct

Milano, 26 mar. (LaPresse) - "La diffusione del coronavirus ha costituito uno shock rilevante a livello mondiale e per le economie dell'area dell'euro, che richiede una risposta ambiziosa e coordinata sul piano delle politiche di bilancio. È ora necessario un sostegno tempestivo e mirato alla sanità, così come alle imprese e alle famiglie colpite, per contenere la diffusione del coronavirus, a tutela della salute pubblica, e attenuarne l'impatto economico". Lo scrive la Bce nel Bollettino economico di marzo, sottolineando che "l'impegno dell'Eurogruppo a favore di un'azione politica congiunta e coordinata riceve pertanto pieno sostegno".

