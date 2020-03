Coronavirus, Bce: Prospettive crescita eurozona orientate al ribasso

di fct

Milano, 26 mar. (LaPresse) - "I rischi per le prospettive di crescita dell'area dell'euro sono chiaramente orientati al ribasso". Lo scrive la Bce nel Bollettino economico pubblicato oggi. Oltre ai rischi "connessi a fattori geopolitici, come il crescente protezionismo e le vulnerabilità nei mercati emergenti, la diffusione del coronavirus rappresenta una nuova e considerevole fonte aggiuntiva di rischi al ribasso per le prospettive di crescita", sottolinea la Bce, ricordando che il Consiglio direttivo dell'Eurotower ha adottato in tale contesto "un insieme di decisioni volte a preservare l'orientamento della politica monetaria e sostenerne la trasmissione all'economia reale".

