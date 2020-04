Borsa, tonfo per Wall Street: Dow Jones -4,44%, Nasdaq -4,41%

di mad

Milano, 1 apr. (LaPresse) - Chiusura in forte calo per la Borsa di New York. A Wall Street, il Dow Jones segna -4,44% a 20.943,51 punti, il Nasdaq arretra del 4,41% a 7.360,58 e l'S&P 500 chiude a -4,98% a quota 2.455,76 punti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata