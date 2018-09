Deficit al 2,4%, spread corre a quota 265. Piazza Affari perde il 2,5%

Il mercato teme che l'Italia vada incontro a forti tensioni con l'Europa e le agenzie di rating. In affanno le banche

All'indomani del varo del Def con obiettivo deficit al 2,4% non si ferma la corsa dello spread tra Btp e bund tedesco, che vola a 265 punti con il tasso del decennale italiano che balza al 3,14%, con un aumento di 26 punti base soltanto da stamane. Il tasso del Btp biennale vola all'1,07%. Alla Borsa di Milano il Ftse Mib accelera al ribasso (-2,5%) sotto 21 mila punti, con -7% per Banco Bpm.

Il mercato teme che l'Italia vada incontro a forti tensioni con l'Europa e le agenzie di rating, a partire da Moody's il prossimo mese, decidano di declassare il merito di credito sul Paese. Tra le big di Piazza Affari si segnalano i forti cali delle banche.

E dall'Europa arriva il primo monito all'Italia. Il commissario Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici ha bacchettato l'esecutivo "Voglio continuare il dialogo con le autorità italiane, dicendo ancora una volta che rispettare le regole non è una cosa che fanno per noi ma per loro, perché quando un Paese si indebita si impoverisce".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata