Byd da oggi al Salone di Parigi 2026: nuovi modelli, gamma elettrica e Super Hybrid DM-i Parigi

Byd partecipa al Salone di Parigi 2026, in programma da oggi, 12 ottobre, al 18 ottobre a Paris Expo Porte de Versailles. Al Padiglione 6 il marchio presenterà le novità di prodotto, la gamma elettrica e Super Hybrid e le tecnologie sviluppate dal Gruppo. La conferenza stampa, che si tiene oggi alle 12 presso lo stand Byd, leader mondiale nella produzione di veicoli a nuova energia, sarà l’occasione per fare il punto sullo sviluppo del marchio in Europa e illustrare i prossimi passi del Gruppo. Durante l’incontro sarà presentato un nuovo modello, i cui dettagli saranno comunicati proprio oggi. La gamma Super Hybrid sarà rappresentata da ATTO 2 DM-i e SEAL U DM-i. Sviluppata internamente da Byd, la tecnologia ibrida plug-in DM-i privilegia la propulsione elettrica, abbinando una guida simile a quella di un’auto elettrica a un’elevata autonomia combinata. Per la gamma 100% elettrica saranno esposte DOLPHIN SURF, ATTO 3 EVO, SEAL e SEALION 7. Un’offerta che copre i principali segmenti, dalle city car alle berline e ai SUV, con soluzioni per diverse esigenze di mobilità.

Primo modello Byd progettato e sviluppato specificamente per l’Europa, DOLPHIN G DM-i porta la tecnologia Super Hybrid DM 5.0 nel segmento B. Alle dimensioni compatte abbina un abitacolo spazioso e un bagagliaio da 425 litri. L’autonomia raggiunge 105 km in modalità elettrica e 1.040 km nel ciclo combinato WLTP, con un consumo di carburante combinato ponderato a partire da 1,4 l/100 km. DOLPHIN G DM-i consente così di affrontare molti spostamenti quotidiani in elettrico, mantenendo la versatilità di un’ibrida plug-in nei viaggi più lunghi. SHARK, primo pick-up Byd commercializzato in Europa, adotta la tecnologia Super Hybrid DMO, Dual Mode Off-road, progettata per privilegiare la guida elettrica e offrire le capacità richieste nell’uso professionale e nel tempo libero. Lungo 5,46 metri, dispone di un sistema di propulsione a trazione integrale da 436 CV e 650 Nm, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi. La Blade Battery da 32,2 kWh consente fino a 90 km di autonomia elettrica e 675 km di autonomia combinata WLTP.SHARK offre una capacità di traino di 2.500 kg, un carico utile fino a 790 kg e un cassone da 1.200 litri. La trazione integrale intelligente prevede modalità dedicate a sabbia, fango, neve e ghiaia. La funzione V2L, con due prese di corrente, permette di alimentare apparecchiature elettriche esterne.Lo stand ospiterà anche le tecnologie alla base dei veicoli Byd: Blade Battery, architetture dedicate ai veicoli elettrici e sistemi Super Hybrid DM-i e DMO. Saranno inoltre presentate le soluzioni Byd per l’accumulo energetico, che estendono le competenze del Gruppo nelle batterie oltre il settore automobilistico.

Denza al Salone di Parigi 2026 con Bao5 e supercar elettrica Z

Anche Denza, il brand premium del Gruppo Byd, parteciperà al Salone di Parigi 2026. Al Padiglione 5.3, il marchio presenterà una gamma che unisce design, comfort e prestazioni alle tecnologie sviluppate dal Gruppo. Accanto alla Z9GT, che interpreta la visione Grand Touring di DENZA, e alla D9, dedicata al viaggio premium, debutteranno al Salone il SUV Super Hybrid BAO5 e la supercarelettrica Z, nelle tre versioni Coupé, Spider e Racing. La conferenza stampa si terrà oggi lunedì 12 ottobre, dalle 14.25 presso lo stand Denza. BAO5, primo SUV Denza commercializzato in Europa, abbina comfort premium e capacità fuoristrada grazie alla tecnologia Super Hybrid DMO, Dual Mode Off-road. Il sistema di propulsione combina un motore turbo benzina da 1,5 litricon due motori elettrici, uno per asse, per una potenza massima complessiva di 544 CV e una coppia di 760 Nm. Il SUV, a cinque posti e lungo quasi 4,9 metri, accelera da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi nella versione Elegance. La Blade Battery da 31,8 kWh consente fino a 90 km di autonomia elettrica. Con serbatoio pieno e batteria carica, l’autonomia combinata raggiunge 835 km nel ciclo WLTP.La supercar elettrica Denza Z è sviluppata sulla piattaforma e³, progettata per veicoli elettrici ad alte prestazioni. L’architettura a tre motori eroga 1.604 CV e 1.240 Nm, con trazione integrale.

A Parigi saranno esposte tutte e tre le versioni. Z Coupé: da 0 a 100 km/h in 2,25 secondi, velocità massima di 300 km/h e autonomia WLTP fino a 410 km; Z Spider: da 0 a 100 km/h in 2,3 secondi, con guida a tetto aperto e autonomia WLTP fino a 400 km; Z Racing: da 0 a 100 km/h in 1,96 secondicon pneumatici semi-slick opzionali, velocità massima di 350 km/h e autonomia WLTP fino a 380 km.Le tre versioni adottano una Blade Battery di seconda generazione da 76 kWh e le sospensioni magnetoreologiche DiSus-M, capaci di regolare lo smorzamento in pochi millisecondi.

Allo stand sarà presente una colonnina Flash Charging, che permetterà di conoscere la tecnologia di ricarica ultrarapida del Gruppo Byd. In abbinamento alla Blade Battery di seconda generazione, Flash Charging consente di passare dal 10% al 70% di carica in cinque minuti e dal 10% al 97% in nove minuti. Anche a -30 °C, la ricarica dal 20% al 97% richiede dodici minuti. La ricarica FLASH sarà una delle tecnologie protagoniste dello stand, insieme alla piattaforma e³, al sistema Super Hybrid DMO e alle sospensioni intelligenti DiSus.I visitatori potranno conoscere i modelli, confrontarsi con il team DENZA e scoprire le tecnologie a bordo. La collaborazione con Devialet, specialista francese dell’audio, e l’integrazione di Dolby Atmos su tutti i modellipermetteranno di sperimentare anche la qualità e il coinvolgimento dei sistemi sonori.