Confimprese Italia: a Fiuggi 2 edizione premio 'Orizzonti Condivisi Ambasciatori di Pace'

“Siamo arrivati alla seconda edizione del premio ‘Orizzonti Condivisi Ambasciatori di Pace‘, che si terrà il 25 e 26 settembre al Teatro Comunale di Fiuggi. Già il nome del premio ha insito la motivazione della premiazione stessa, che ricadrà su personalità e istituzioni che si sono contraddistinte nel condividere orizzonti, idee e pensieri non solo tra persone, ma anche tra i popoli, e quindi nel promuovere la pace”. Così Manuela Biancospino, giornalista e direttrice del premio ‘Orizzonti Condivisi Ambasciatori di Pace’, la cui seconda edizione andrà in scena al Teatro Comunale di Fiuggi il 25-26 settembre, in occasione del trentennale di Confimprese Italia. Il riconoscimento verrà conseguito alla memoria del Presidente Onorario di Confimprese Italia, recentemente scomparso, il professor avvocato Emmanuele Maria Francesco Emanuele, “una persona che ha dedicato la maggior parte della sua vita all’arte e alla cultura proprio come mezzi di comunicazione e di dialogo tra le genti”, spiega la conduttrice. Da qui il motivo di celebrare questa seconda edizione proprio in concomitanza con la il congresso che segna i 30 anni di Confimprese Italia, un’associazione “che celebra uomini e donne che hanno reso grande l’Italia attraverso il lavoro quotidiano delle micro, piccole e medie imprese, di cui è formato il tessuto produttivo del nostro paese”. “Il messaggio finale – conclude Biancospino – è che tutti noi abbiamo il compito di portare la pace attraverso il dialogo e l’impegno quotidiano”, diventando così tutti “ambasciatori di pace nel mondo”.