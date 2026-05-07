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giovedì 7 maggio 2026

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Agricoltura, Fini (Cia): "Mettere al centro sicurezza alimentare"

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“La sicurezza alimentare al centro, ovvero dobbiamo dare più valore agli agricoltori, più reddito agli agricoltori per mettere al centro la sicurezza alimentare che oggi scontata non è, a causa delle tensioni geopolitiche, a causa del clima”. Lo ha detto il presidente della Cia – Agricoltori Italiani, Cristiano Fini, a margine dell’Assemblea elettiva nazionale dell’organizzazione a Roma. “Quindi sostenibilità economica, sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale passano assolutamente attraverso l’agricoltura”, ha sottolineato.