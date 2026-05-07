Agricoltura, Fini (Cia): "Mettere al centro sicurezza alimentare"

“La sicurezza alimentare al centro, ovvero dobbiamo dare più valore agli agricoltori, più reddito agli agricoltori per mettere al centro la sicurezza alimentare che oggi scontata non è, a causa delle tensioni geopolitiche, a causa del clima”. Lo ha detto il presidente della Cia – Agricoltori Italiani, Cristiano Fini, a margine dell’Assemblea elettiva nazionale dell’organizzazione a Roma. “Quindi sostenibilità economica, sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale passano assolutamente attraverso l’agricoltura”, ha sottolineato.