Design e Made in Italy: l’impegno di Intesa Sanpaolo al Salone del Mobile.Milano

Intesa Sanpaolo, partner istituzionale del Salone del Mobile.Milano, rinnova il proprio impegno a fianco delle imprese del design e del sistema casa. Un impegno confermato con l’incontro ‘Design e made in Italy – Il supporto di Intesa Sanpaolo all’impresa italiana e alla visione creativa sulla scena globale’ tenutosi in Gallerie d’Italia a Milano.

L’evento ha visto dialogare Stefano Barrese, Responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo, e Maria Porro, Presidente del Salone del Mobile. Milano, a conclusione della tavola rotonda intitolata ‘Il design elemento di ispirazione per la competitività della filiera del Made in Italy nei nuovi scenari economici’.

Protagonisti dell’incontro anche Anna Roscio, Executive Director Sales & Marketing Imprese Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici Intesa Sanpaolo e Direttore Generale Gallerie d’Italia, Beppe Finessi Architetto, curatore e critico del design, Professore al Politecnico di Milano, Stefania Trenti, Responsabile Industry and Local Economies Research Intesa Sanpaolo, Mara Servetto, Co-founder Migliore + Servetto Architects, Dario Fumagalli, General Manager di Kartell. L’iniziativa si inserisce nel percorso di supporto che la Banca porta avanti da anni per il settore del design e per il Made in Italy.

A sottolineare lo spirito della collaborazione con Intesa Sanpaolo è stata la Presidente del Salone del Mobile Maria Porro ponendo l’accento sul percorso condiviso di sostegno alla filiera, con al centro il valore dell’impresa, della creatività e della cultura industriale e del fare sistema.

La collaborazione di Intesa Sanpaolo con il Salone del Mobile. Milano, avviata nel 2017, è uno strumento concreto a sostegno delle imprese della filiera del design e del sistema casa. Un impegno che vede Ia Banca attiva anche con il Programma Sviluppo Filiere, che coinvolge oggi oltre 240 filiere del Made in Italy, più di 32.000 addetti e quasi 7.700 fornitori, per un giro d’affari oltre i 32 miliardi di euro. E a evidenziare che il design italiano e la creatività restano una leva di competitività e di valore per le imprese italiane sui mercati internazionali è stato Stefano Barrese illustrando come il supporto di Intesa Sanpaolo alle Pmi sia focalizzato sulla filiera con attenzione

sull’accesso al credito e sugli investimenti nell’innovazione e sull’internazionalizzazione.