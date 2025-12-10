A Natale è caro-voli, costa il 700% in più

A Natale scoppia il caso ‘caro-voli’. Durante le vacanze volare può arrivare a costare fino al 700% in più rispetto al normale. E la cosa non sembra esser nuova in prossimità di periodi di festività.

Secondo un’indagine sui prezzi dei biglietti andata e ritorno per i voli di Natale effettuata da Altroconsumo su 24 destinazioni la situazione sembra essere ormai fuori controllo.

“Volare durante le vacanze natalizie non solo è un salasso ma gli aumenti, rispetto alla bassa stagione, possono raggiungere livelli sproporzionati in particolare per le destinazioni più ‘sensibili’, per i rientri in famiglia e per la mancanza di altri collegamenti comodi, come le Isole e altre regioni del Sud – rileva Altroconsumo – la Sicilia è risultata la regione più penalizzata: registra i prezzi più alti, oltre 400 euro per un viaggio andata e ritorno, e le differenze maggiori rispetto alla bassa stagione, fino al 700% in più. Non vanno bene anche altre destinazioni, come la Calabria“.

In generale “viaggiare verso l’estero a Natale costa molto meno che viaggiare in Italia“. La buona notizia, per Altroconsumo, è “che durante le festività i prezzi calano un po’ rispetto all’anno scorso (anche se non per le Isole) ma in compenso aumentano molto i prezzi in bassa stagione”.

Considerando i primi cinque voli più economici per ogni tratta – individuati tramite il motore di ricerca Skyscanner e poi calcolato la media per ogni tratta – per Altroconsumo “un viaggio aereo andata e ritorno per le vacanze di Natale, dal 20 dicembre al 2 gennaio, costava in media 199 euro nelle destinazioni italiane ed estere. Si sta parlando di una media perché nelle singole tratte abbiamo cifre anche molto più elevate; e c’è da tener presente che i prezzi rilevati sono anche un po’ sottostimati perché non sempre Skyscanner mostra prezzi che includono tutti i costi extra di un volo, come i bagagli”.