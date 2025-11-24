Accesso Archivi

Nautica: Bernard d’Alessandri è il nuovo presidente della Camera Monegasca dello Yachting

Bernard d’Alessandri durante il simposio economico “A Day of Exploration” in programma per la Settimana dell’Oceano allo Yacht Club de Monaco, giovedì 21 marzo 2024. (Foto di Spada/LaPresse)
Martina Coppola
Figura chiave dello yachting internazionale, Bernard d’Alessandri è segretario generale e direttore generale dello Yacht Club de Monaco dal 1990

La Federazione delle imprese monegasche (Fedem) ha annunciato la nomina di Bernard d’Alessandri a presidente della Camera monegasca dello Yachting, l’organismo ufficiale che rappresenta le aziende del settore presso le autorità del governo monegasco. “Il mio impegno è sempre stato guidato dalla mia passione per il mare e lo yachting. Con questo nuovo incarico, spero che la mia esperienza possa essere messa a frutto in un settore che rappresenta il punto di forza di Monaco e la contraddistingue. Il Principato occupa un posto unico nel mondo dello yachting, un modello di eccellenza, innovazione e sostenibilità che viviamo e respiriamo ogni giorno allo Yacht Club de Monaco”, ha dichiarato Bernard d’Alessandri.

Figura chiave dello yachting internazionale, Bernard d’Alessandri è segretario generale e direttore generale dello Yacht Club de Monaco dal 1990. Visionario e stratega, ha svolto un ruolo fondamentale nel rendere il Principato un punto di riferimento mondiale per l’innovazione, la sostenibilità e l’eccellenza marittima, in qualità di motore creativo di eventi iconici come la Monaco Classic Week – La Belle Classe, la Monaco Energy Boat Challenge e la Superyacht Eco Association (SEA Index). Presiede inoltre il Cluster Yachting Monaco, lanciato nel 2014, che federa oltre un centinaio di aziende del settore, e la commissione ‘Monaco, Capitale dello Yachting’ presso il Consiglio responsabile dello sviluppo economico e della pianificazione strategica.

Fondata nel 1945, la Fedem rappresenta tutte le associazioni professionali di categoria di Monaco. Si interfaccia tra gli attori economici e le autorità pubbliche, svolge un ruolo chiave nella promozione, nello sviluppo e nella competitività della comunità imprenditoriale del Principato.

“La nautica da diporto rappresenta un’attività economica strategica per il Principato, che genera un fatturato annuo di quasi 600 milioni di euro e impiega 1.500 posti di lavoro qualificati”, afferma il presidente della Fedem Philippe Ortelli, citando i dati dell’Istituto di statistica monegasco del 2022. “È quindi essenziale che il settore sia pienamente rappresentato in Fedem per difenderne gli interessi, promuoverne i valori e sostenere lo sviluppo sostenibile”, aggiunge. 

La nomina rafforza lo slancio che guida l’iniziativa ‘Monaco, Capitale dello Yachting Avanzato’, ponendo la Chambre Monégasque du Yachting al centro dello sviluppo economico e sostenibile. Sotto la guida di Bernard d’Alessandri, Monaco ha consolidato il suo ruolo di piattaforma di eccellenza, innovazione e responsabilità al servizio del futuro della nautica da diporto mondiale.

