È morto a 83 anni Maurizio Sella. Con una nota ufficiale, il gruppo Sella ha annunciato con profondo dolore la scomparsa di Maurizio Sella, avvenuta nella tarda serata di ieri a causa di una malattia che si è improvvisamente e rapidamente aggravata. Cavaliere del Lavoro, è stato una figura fondamentale per la crescita e lo sviluppo dell’azienda di famiglia, che ha guidato per quasi sessant’anni, portandola a essere uno dei principali gruppi bancari e finanziari italiani.

La carriera e l’impegno di Maurizio Sella

Nel corso della sua lunga carriera, Maurizio Sella ha dedicato tutta la sua vita al successo dell’azienda che portava il suo nome. Il suo impegno non si è limitato solo al mondo bancario, ma si è esteso anche alle istituzioni e alle organizzazioni di rappresentanza del settore bancario e imprenditoriale, sia in Italia che in Europa. La sua visione e leadership hanno rappresentato un esempio di dedizione, saggezza e lungimiranza, qualità che hanno contribuito a plasmare la solidità e la durata del gruppo.

Il messaggio del CEO Pietro Sella

Pietro Sella, CEO del gruppo, ha voluto ricordare con affetto e rispetto la figura del padre, sottolineando come Maurizio Sella abbia sempre dedicato ogni singolo istante della sua vita, anche nei giorni di sofferenza fisica, al lavoro per l’azienda e per la sua famiglia. “Oggi – ha dichiarato Pietro Sella, anche a nome dei familiari, dei Consigli d’amministrazione e dei colleghi di tutte le società del gruppo – ci lascia colui a cui dobbiamo il successo del Gruppo in cui lavoriamo e un grande esempio di dedizione, saggezza, lungimiranza e imprenditorialità.”

Nonostante la malattia, Maurizio Sella aveva già da tempo predisposto con attenzione ogni aspetto della sua successione aziendale, assicurando una transizione ordinata e ben pianificata per il futuro del gruppo. Tuttavia, ciò che più di tutto rimarrà impresso nei cuori di chi l’ha conosciuto è la sua grande eredità morale. Maurizio Sella ha lasciato un segno indelebile, fatto di insegnamenti di fiducia incrollabile, determinazione e impegno verso il futuro.

L’eredità di Maurizio Sella

La figura di Maurizio Sella non rappresenta solo un pilastro per l’azienda di famiglia, ma anche un simbolo di come la forza, l’integrità e la fiducia nel futuro possano guidare un’impresa verso il successo duraturo. La sua leadership rimarrà un punto di riferimento per il gruppo e per tutti coloro che hanno lavorato a stretto contatto con lui.

La scomparsa di Maurizio Sella segna la fine di un’era per il gruppo bancario, ma il suo esempio e la sua visione continueranno a vivere attraverso le scelte e le azioni di chi, oggi, porta avanti il suo straordinario legato imprenditoriale.