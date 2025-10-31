Campari, sequestro di 1,2 miliardi in azioni per la holding Lagfin

I finanzieri del comando provinciale di Milano hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip del Tribunale di Monza, per un valore di oltre 1,2 miliardi di euro nei confronti della holding di diritto lussemburghese Lagfin Sca, per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e per responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. L’indagine, sviluppata dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano, ha preso avvio da una verifica fiscale nei confronti della holding, che a seguito di un’operazione straordinaria di fusione per incorporazione ha assorbito la propria controllata italiana, detentrice del pacchetto azionario di maggioranza di Davide Campari Milano.

Gli approfondimenti avrebbero permesso di constatare che, all’atto della fusione, non sarebbero state dichiarate le plusvalenze da ‘exit tax’ per oltre 5,3 miliardi di euro, maturate in capo alla società italiana oggetto di incorporazione e non tassate al momento della loro fuoriuscita dal territorio nazionale, come previsto dalla normativa fiscale. In particolare, il gruppo societario, attraverso una serie di complesse operazioni, avrebbe solo formalmente trasferito gli asset detenuti dalla società italiana a una branch domestica neo costituita, mentre la gestione effettiva del ramo d’azienda finanziario veniva esercitata a livello di casa madre estera. Il sequestro, per un valore di 1.291.758.703,34 euro, è stato integralmente eseguito attraverso l’apposizione del vincolo sulle azioni ordinarie della società partecipata dalla holding lussemburghese, fino a concorrenza dell’importo disposto nel decreto, corrispondente all’imposta non versata all’atto del trasferimento all’estero della società incorporata.