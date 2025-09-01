Disoccupazione scende al 6% a luglio, +218mila occupati su anno

Scende al 6% a luglio il tasso di disoccupazione in Italia, in ribasso dello 0,3% rispetto a giugno, con 13mila occupati in più su mese e un saldo positivo di 218mila occupati su anno. Questa la fotografia della situazione occupazionale nel nostro Paese offerta dall’Istat che evidenzia come la disoccupazione giovanile sia anch’essa in calo, al 18,7%, e come il numero di occupati complessivo si attesti a 24 milioni 217mila unità.

Dati che fanno esultare la ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone, che parla di “trend positivo che continua”, sottolineando inoltre come la maggior parte dei nuovi posti di lavoro sia a tempo indeterminato.

Nello specifico, l’Istat sottolinea l’aumento dei dipendenti permanenti (16 milioni 448mila) e dei dipendenti a termine (2 milioni 567mila), mentre diminuiscono gli autonomi (5 milioni 202mila). L’aumento degli occupati a luglio (+0,1%, pari come detto a +13mila unità) coinvolge gli uomini, i dipendenti (permanenti e a termine), i 15-24enni e i 35-49enni; il numero di lavoratori invece diminuisce tra le donne, gli autonomi e nelle altre classi d’età. Il tasso di occupazione sale di conseguenza al 62,8% (+0,1%), con la diminuzione delle persone in cerca di lavoro (-4,6%, -74mila unità) che riguarda entrambe le componenti di genere ed è diffusa in tutte le classi d’età. La crescita degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+0,2%, pari a +30mila unità) interessa invece le donne, i 25-34enni e chi ha almeno 50 anni; tra gli uomini, i 15-24enni e i 35-49enni il numero di inattivi è invece in diminuzione. Il tasso di inattività sale al 33,2% (+0,1%).

Su scala annua, a luglio 2025, il numero di occupati supera invece quello di luglio 2024 dello 0,9% (+218mila unità); l’aumento riguarda gli uomini, le donne, i 25-34enni e chi ha almeno 50 anni, a fronte di una diminuzione nelle altre classi d’età. Il tasso di occupazione, in un anno, sale di 0,4 punti percentuali. Rispetto a luglio 2024, cala sia il numero di persone in cerca di lavoro (-6,9%, pari a -114mila unità) sia quello degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-0,7%, pari a -81mila).

“Nonostante le turbolenze e le incertezze interne e internazionali, il mercato del lavoro si conferma, anche a luglio, tra gli ambiti più solidi della nostra economia, consolidando un trend di crescita che permane da oltre 4 anni”, commenta i dati Confcommercio, secondo cui “questa tendenza, pur in presenza di un inevitabile rallentamento”, continua a rappresentare “la chiave per una possibile ripresa dei consumi e di un conseguente miglioramento dell’economia”.