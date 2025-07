Gros Pietro: "Dazi? Servono a tirare su soldi, Trump abile negoziatore"

I dazi sono un costo che frena gli scambi internazionali, quindi la globalizzazione. Che senso può avere introdurre misure che fanno costare di più le merci? I dazi servono a tirare su soldi. Gli Stati uniti hanno un debito di bilancio che da anni coprono indebitandosi col resto del mondo e pensano di migliorare il loro con i dazi. Questo però sta riducendo la propensione del resto del mondo a investire in Treasury. Trump è un abile negoziatore, la sua tecnica è quella di proporre condizioni terribili per poi allentarle e migliorarle. Se gli interlocutori sono dei politici, quando tornano a casa possono dire ‘beh ce l’abbiamo fatta’”. Lo ha detto a margine dell’Assemblea dell’Associazione Bancaria Italiana, in corso all’Università Bocconi di Milano, Gian Maria Gros Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo.