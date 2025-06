Oggi si abbassano le serrande sulla fabbrica di cioccolato del Vco

Chiude definitivamente i battenti lo stabilimento di Verbania della Barry Callebaut. L’azienda belga di cioccolato lo aveva annunciato la scorsa estate e nonostante i tavoli di lavoro con le parti sociali e le istituzioni, si sono trovati accordi per gli ammortizzatori sociali ma non una soluzione alternativa alla chiusura. Tra dipendenti e indotto si parla di circa 150 operai. Il complesso industriale era attivo da oltre 100 anni (prima sotto il gruppo Nestlè).

“Oggi è un giorno triste per la nostra città. I cancelli dello stabilimento Barry Callebaut si chiudono definitivamente, nel silenzio assordante delle istituzioni che, al di là delle dichiarazioni di facciata, non sono state in grado di impedire la fine di una storia industriale lunga cento anni” scrive in una nota Riccardo Brezza, del Pd Vco ed ex assessore del Comune di Verbania.

“Una fabbrica che ha garantito per generazioni lavoro, dignità e prospettive a centinaia di famiglie verbanesi viene spenta per sempre. Le promesse e le passerelle dell’assessore regionale al lavoro Elena Chiorino, con al suo fianco il Sindaco di Verbania Giandomenico Albertella, si sono rivelate, purtroppo, per quello che erano: parole al vento. A pagare il prezzo di questa inerzia politica sono, ancora una volta, le lavoratrici e i lavoratori, abbandonati di fronte a un epilogo che poteva e doveva essere evitato” aggiunge.

“Come Partito Democratico, siamo stati fin dall’inizio accanto alle maestranze e alle organizzazioni sindacali in questa dura vertenza. E continueremo a esserlo anche ora, nella fase più difficile, quella del reinserimento lavorativo e della ricostruzione di un progetto di vita per chi ha perso il proprio impiego. Resta l’amarezza per una chiusura che non è soltanto economica, ma anche simbolica. Verbania perde un pezzo della sua identità produttiva. È una sconfitta che ci chiama tutti a una riflessione profonda sulla necessità di un modello di sviluppo più giusto, che non lasci indietro nessuno e sulla necessità di dotare questo territorio di un nuovo piano industriale e produttivo. Il nostro impegno non si fermerà qui”, conclude la nota.

Le manifestazioni dei lavoratori Barry Callebaut a febbraio

La mobilitazione dei lavoratori, con l’impegno dei sindacati e in particolare di Cisl e Cgil, si era intensificata a febbraio, quando c’è stato anche lo stop alla produzione in attesa di alcune risposte sull’assunzione di interinali.

Dopo un intenso confronto tra le rsu di stabilimento, le parti sindacali e quelle datoriali e in seguito al riscontro dell’assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori della Barry Callebaut di Intra è stato raggiunto il 7 febbraio l’accordo sui licenziamenti collettivi dello stabilimento di Verbania della multinazionale del cioccolato. Lo comunicò in una nota la Fai Cisl Piemonte Orientale. L’intesa mirava a “garantire le migliori condizioni possibili” per i lavoratori, sosteneva il sindacato.

