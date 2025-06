L'accordo annunciato al Salone internazionale dell’aeronautica e dello spazio di Parigi

Siglata l’intesa fra Leonardo e l’azienda turca Baykar per una joint venture che unirà il meglio delle tecnologie delle due aziende per la produzione di droni. L’accordo annunciato al Salone internazionale dell’aeronautica e dello spazio di Parigi prevede la nascita di LBA Systems che avrà sede in Italia e si concentrerà su progettazione, sviluppo, produzione e supporto di sistemi aerei a pilotaggio remoto (UAS). La firma del protocollo da parte dell’amministratore delegato di Leonardo Roberto Cingolani e del Chief technology officer di Baykar Technologies Selçuk Bayraktar nello spazio Leonardo allestito nel salone. Qui sono anche esposti per la prima volta al pubblico i primi due velivoli frutto della joint venture: i droni Bayraktar Akinci e Bayraktar TB3.

“Acceleriamo l’integrazione di pay load molto avanzati con piattaforme di droni tra le migliori al mondo con una accelerazione temporale di diversi anni rispetto al gap che c’è in Europa in questo momento” dichiara Cingolani. “Se avessimo voluto sviluppare tutto noi in casa o tutto loro in casa ci avremmo messo anni. Mettendoci insieme l’accelerazione è senza precedenti”. Una joint venture che, promettono da Leonardo, avrà un impatto sull’occupazione nel Paese: LBA Systems avrà sede in Italia e tra i siti dell’azienda italiana coinvolti ci sono Ronchi dei Legionari (Gorizia), Roma Tiburtina per lo sviluppo delle tecnologie integrate multi-dominio e Grottaglie (Taranto) per la produzione di materiali compositi avanzati. “Si parla di un mercato di decine di miliardi l’anno in tutto il mondo quindi speriamo di esportare e di colmare il gap europeo” conclude Cingolani.

