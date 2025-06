Era inizialmente convocata domani l’approvazione dell’offerta pubblica volontaria di scambio su Banca Generali

Il cda di Mediobanca riunitosi oggi ha deliberato di rinviare al 25 settembre 2025 la data dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti, originariamente convocata per domani per l’approvazione dell’offerta pubblica volontaria di scambio su Banca Generali. È quanto si legge in una nota.

Lo scorso 3 giugno la Vm 2006, del gruppo Caltagirone, aveva presentato richiesta di rinvio “al momento in cui gli Accordi di partnership saranno definiti”.

Mediobanca: “L’offerta resta valida in tutti i suoi termini”

“L’Offerta rimane valida in tutti i suoi termini come da Comunicato ai sensi art.102 TUF dello scorso 28 aprile, ivi compresa la conclusione attesa per settembre/ottobre 2025”. È quanto si legge in una nota di Mediobanca al termine del cda che ha deliberato di rinviare al 25 settembre l’Assemblea ordinaria degli Azionisti, originariamente convocata per domani per l’approvazione dell’offerta pubblica volontaria di scambio su Banca Generali.

