Chiara Soldano, CEO del Gruppo assicurativo AXA Italia: "Rappresenta un ulteriore concreto impegno nel contribuire a costruire una società più equa ed inclusiva"

Dalla collaborazione tra l’Università Luiss Guido Carli, AXA Research Fund, AXA Italia e AXA Investment Managers, nasce l’“AXA Research Lab on Climate Change, Risk and Justice”, diretto dal Professor Gianfranco Pellegrino. Lo comunica una nota di AXA, che sottolinea come obiettivo del Lab sia indagare le complesse sfide politiche e sociali che accompagnano il cambiamento climatico, per contribuire attivamente al dibattito pubblico con dati basati sulla ricerca, evidenziando come le assicurazioni possano contribuire agli sforzi di mitigazione e adattamento.

Per Chiara Soldano, CEO del Gruppo assicurativo AXA Italia: “Il cambiamento climatico non è solo una sfida ambientale, ma un fenomeno complesso che richiede soluzioni multidisciplinari e una sempre maggiore consapevolezza da parte di tutti. Per questo ci fa piacere presentare oggi questo nuovo Lab nato dalla collaborazione con l’Università Luiss Guido Carli per esplorare, attraverso la ricerca scientifica, il ruolo che le assicurazioni possono svolgere per agevolare una transizione giusta verso un’economia a zero emissioni e le potenziali sinergie tra pubblico e privato in grado di indirizzare più efficacemente i gap di protezione. Il Lab rappresenta un ulteriore concreto impegno, in linea con il nostro piano strategico, nel contribuire a costruire una società più equa ed inclusiva”.

“Affrontare la transizione verso un’economia verde rappresenta una sfida epocale che richiede politiche sociali adeguate e inclusive. Raggiungere la neutralità climatica non è solo un obiettivo necessario, ma un imperativo storico. È nostra responsabilità assicurarci che nessuno resti indietro durante questo processo. Grazie al sostegno dell’AXA Research Fund, la Luiss avrà l’opportunità di fornire un supporto concreto ai decisori di oggi e di domani, attraverso una ricerca di eccellenza e standard elevati nell’insegnamento”, ha sottolineato Paolo Boccardelli, Rettore Università Luiss.

