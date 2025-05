Il presidente dell'associazione a margine dell'assise della categoria a Merano

Per il turismo alberghiero in Italia “i dati del 2024 sono sicuramente straordinari. Ma sono stati dati positivi grazie a un turismo, il turismo americano, che è un turismo di grandi numeri e di grande spesa. L’Italia è un paese che vive e dipende dal turismo americano, soprattutto nelle città d’arte. Ovviamente ciò che è successo nei primi mesi del 2025, con il dollaro che ha perso valore sull’euro e una borsa americana che ha avuto cali a doppia cifra, rende gli americani meno incentivati oggi a fare lunghi viaggi dall’altra parte del mondo. Ci auguriamo però che avere eletto un Papa americano possa essere un volano di ripresa per questo mercato e che nel secondo semestre si recuperi quel piccolo calo avuto sul mercato americano nel primo semestre”. Cosi il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, all’assemblea di Federalberghi a Merano, a margine della assise.

