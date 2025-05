Presenti, giovedì, sia il ministro Urso che il presidente Acquaroli

Lavoro, sviluppo, imprese. Sono i temi principali affrontati questa mattina a Fabriano dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e dal presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli intervenuti alla tavola rotonda “La creatività come base del cambiamento” durante la quale l’imprenditore e designer Umberto Palermo ha presentato il progetto Mole Urbana, iniziativa che prevede la produzione della componentistica delle Kei Car italiane nel fabrianese. Tra i presenti anche il sottosegretario Fausto Bergamotto, il commissario straordinario per la Ricostruzione Guido Castelli, l’assessore regionale al Lavoro Stefano Aguzzi e Gian Mario Spacca.

Il dibattito con il ministro e il piano Beko

Il ministro Urso nel corso del dibattito dopo aver affrontato temi economici di carattere internazionale e nazionali ha approfondito le urgenti tematiche legate al territorio. A tal proposito a margine del convegno ha incontrato i sindacati della Beko di Fabriano. “Il piano industriale di Beko Italia – ha detto -, che prevede un investimento totale di 300 milioni di euro, di cui oltre 76 milioni destinati alle Marche e’ confermato. Il progetto mira a trasformare Beko Italia nel più grande polo europeo nel settore degli elettrodomestici, salvaguardando gli stabilimenti esistenti e introducendo nuove linee produttive” .

In merito alla vicenda del marchio “Fabriano”, Urso ha dichiarato che “il Ministero è pronto ad agire a tutela dei consumatori e del territorio qualora venisse confermato un uso ingannevole del marchio da parte di Fedrigoni“.

L’intervento del presidente Acquaroli

“Ringrazio il ministro Urso – ha proseguito il presidente Acquaroli – per la sua presenza molto importante qui nelle Marche, per quanto ha fatto in questi anni ed in particolare per la grande attenzione che ci ha dedicato in questi ultimi mesi. Il suo è stato un lavoro molto complesso. La trattativa su Beko è stata difficilissima e all’inizio sembrava non lasciarci neanche uno spiraglio in nessuno degli stabilimenti. Invece il Governo ha compiuto veramente un grande sforzo ed è riuscito a mettere in sicurezza tutto quello che si poteva sul piano occupazionale e produttivo. Mi fa inoltre piacere, insieme al ministro e al Governo, ringraziare le imprese locali che, in un territorio come il nostro, sono state esempi di laboriosità e di capacità tali da regalare alla nostra regione un record che è quello dell’imprenditorialità, conquistando l’appellativo di regione più manifatturiera d’Italia. Oggi, nonostante le enormi difficoltà affrontate negli ultimi anni, progetti come quello presentato stamattina, ci fanno ben sperare. Ricordo che Marche sono anche la prima regione d’Italia per percentuale di start-up innovative costituite da società di capitali. Un dato che testimonia l’impegno messo in campo in questi anni e la capacità delle istituzioni di collaborare con il tessuto produttivo, offrendo ai giovani strumenti per affrontare le sfide future. Abbiamo approvato una legge a sostegno delle startup, abbiamo dedicato loro risorse della programmazione europea, proprio per cercare di dare continuità a quella manifattura che è caratteristica della nostra regione. Stiamo facendo anche un grande investimento sulle infrastrutture, per recuperare, dopo lo choc dovuto al sisma che ha colpito pesantemente il nostro tessuto sociale ed economico, in particolare nelle aree interne, affinché queste possano recuperare competitività. Voglio a questo proposito ricordare che, dopo il blocco, sarà riaperto a breve il cantiere sulla Statale 76 ed entro marzo prossimo è prevista la consegna dei lavori. Inoltre, come riferito dal commissario per la Ricostruzione Castelli, per la Pedemontana partiranno entro quest’estate i lavori su due tratti di questa infrastruttura strategica. Sono importanti investimenti – ha concluso il presidente – che spero possano farci tornare ad essere una regione in primo piano”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata