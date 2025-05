Il presidente Acquaroli: "La strategia dei borghi sta dimostrando vivacità e gioco di squadra dei territori. Abbiamo investito 110 milioni per il rilancio dei luoghi cuore della nostra identità"

Al via il bando FESR da 7 milioni di euro dedicato a incentivare le piccole e medie imprese per la creazione di sistemi integrati di accoglienza nei borghi (Asse 1 – OS 1.3 – Azione 1.3.3, Intervento 1.3.3.61.) “Un’ulteriore e importante misura per incentivare il turismo e l’attrattività dei nostri borghi – ha affermato il presidente Francesco Acquaroli – che si inserisce pienamente nella strategia di rilancio e valorizzazione che abbiamo messo in campo in questi anni. I territori hanno saputo giocare di squadra e lavorare insieme, dimostrando grande vitalità e interesse. Abbiamo investito 110 milioni di euro per innescare opportunità di sviluppo e di rivitalizzazione dei nostri borghi. In particolare questo intervento è rivolto alle piccole e medie imprese e mira a finanziare progetti che promuovano l’accoglienza e la ricettività turistica, ampliare la ricettività, a destagionalizzare. Perché il turismo esperienziale dei borghi, legato a enogastronomia, tradizioni e cultura, tesori da scoprire, contatto con la natura, si può vivere in tutte le stagioni”

A chi è rivolto il bando

Il bando è rivolto alle imprese turistiche che intendono strutturare un’offerta di accoglienza nei borghi e nei centri storici delle Marche, sviluppando strutture per la ricettività nell’ambito di progetti integrati di sviluppo dei servizi turistici territoriali, duraturi nel tempo, capaci di integrare l’offerta dei territori e incrementarne il livello qualitativo e la sostenibilità. L’obiettivo è creare un prodotto turistico competitivo sia sul mercato nazionale che internazionale. Anche in questa misura si è voluto incentivare il lavoro di squadra tra più soggetti e territori. Il bando dispone di una dotazione finanziaria complessiva di 7 milioni di euro così suddivisa: 5 milioni destinati a progetti presentati da reti di imprese e 2 milioni da progetti presentati in forma singola.

Il focus sul bando, come farne richiesta

Le domande di partecipazione possono essere presentate a partire dalle ore 9 del 15 maggio 2025 ed entro le ore 12 del 15 luglio 2025 tramite il sistema informativo SIGEF. Possono beneficiare delle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese (MPMI) qualificate come imprese turistiche, in forma singola o aggregata, aventi sede legale o operativa ubicata nei borghi iscritti all’elenco di cui all’art. 3 L.r. n. 29/20211. Sarà data priorità alle imprese ubicate nei borghi ammessi a graduatoria del bando “borgo accogliente”. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Settore Turismo, Cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo, ai seguenti contatti: Laura Penna – 071/8062225 – laura.penna@regione.marche.it

