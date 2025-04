La cerimonia si è svolta nella cornice del Teatro Collegio di Merito della Sapienza

Il Cav. Vito Pertosa , Presidente di MERMEC S.p.A. e di Angel Holding , è stato insignito a Perugia del Premio “Il Perugino, Artista e Imprenditore” 2025 . La cerimonia di premiazione si è svolta nella splendida cornice del Teatro Collegio di Merito della Sapienza – Fondazione ONAOSI, riconoscendo l’importante contributo di Pertosa all’innovazione tecnologica e allo sviluppo economico e sociale. Il premio, promosso dall’autorevole Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito (ANSPC), viene conferito annualmente a personalità che incarnano lo spirito poliedrico del genio rinascimentale Pietro Vannucci, “Il Perugino”. Celebra figure capaci di coniugare creatività artistica, acume imprenditoriale e visione strategica, generando un impatto positivo sulla crescita del Paese. A consegnare il premio è stata Stefania Proietti , Presidente della Regione Umbria, che ha dichiarato: “È per me un onore e un privilegio raccontare la vita professionale del Cavalier Vito Pertosa, un onore perché la sua opera è stata caratterizzata dal coraggio imprenditoriale e dalla lungimiranza visionaria e un privilegio perché consegnare il Premio “Il Perugino” a un personaggio di così altissimo spessore riempie di orgoglio la nostra comunità regionale”. “Questo premio conferma la mia convinzione che il futuro dell’industria dipenda dal coraggio di innovare e dalla capacità di anticipare ciò che ancora non esiste” — ha sottolineato il Cav. Vito Pertosa . — “Rappresenta il riconoscimento dell’ingegno italiano e dell’impegno del nostro Gruppo nel portare eccellenza e competitività sui mercati globali, sempre nel rispetto dei valori di responsabilità sociale e sviluppo sostenibile”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata