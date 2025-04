"Il pensiero va spontaneamente al mio papà"

“Abbiamo fatto quello che si può definire un piccolo passo, però verso quello che speriamo essere un grande futuro. Il prossimo passo è raggiungere un’impronta, un footprint, come dicono sempre gli inglesi, più grande e veramente internazionale. Tenete conto che se il progetto riesce, e arriveremo a influire, consolidare la Germania, MFE tra Italia, Spagna e Germania parlerà a quasi 200 milioni di persone”. Così Pier Silvio Berlusconi, l’amministratore delegato di MFE, che dopo il lancio dell’offerta sul gruppo tedesco ProSiebenSat, Piersilvio Berlusconi, ha incontrato imprenditori, investitori pubblicitari e top manager delle più grandi aziende italiane e internazionali. A loro ha illustrato il senso di quest’operazione. Un progetto ambizioso, l’amministratore delegato ha anche ricordato i valori fondanti dell’azienda, quel qualcosa di unico e speciale.

“Qui c’è un qualcosa di più. Qualcosa che conta davvero, qualcosa che ha un valore insostituibile.

Questo qualcosa è il rapporto umano. Vogliamo avere e ci sentiamo di avere un rapporto di vicinanza, di stima, persino di amicizia con tutti voi. Pensiamo che questo sia importante, lo è di sicuro per noi e speriamo lo possa essere anche per voi, perché è davvero un valore insostituibile”.

Così, oggi e domani, costruendo il futuro senza dimenticare le origini, la memoria e il ricordo, come sempre commosso Pier Silvio ricorda chi ha insegnato tutto: “Il pensiero, quando vengo a queste serate, va spontaneamente al mio papà, a mio padre. In queste serate, lui si trasformava, diventava spontaneo, si lasciava andare, si sentiva a casa, tornava a fare il suo vero mestiere, molto più della politica, un mestiere fatto di concretezza, di sincerità, di ottimismo”.

