Per oggi cancellati 1350 voli con 300mila passeggeri fermi. E' fondamentale conservare la prenotazione e le ricevute

L’aeroporto di Londra Heathrow è chiuso per incendio e blackout quindi i voli cancellati e spostati sono causa di disagio per i passeggeri. Ecco allora cosa fare per il rimborso.

I disservizi riguardano la cancellazione di tutti i voli. Per la giornata di oggi si attestano a 1350 voli, con 300mila passeggeri a terra. Nello specifico molti di questi riguardano anche collegamenti da e verso l’Italia che – secondo le stime di ItaliaRimborso – nella giornata odierna sono 56 voli diretti. Disagi quindi provocati per 11mila passeggeri italiani circa coinvolti nei collegamenti con gli aeroporti di Napoli, Roma Fiumicino, Firenze, Bologna, Venezia, Milano Linate e Milano Malpensa. A questi disservizi si possono ulteriori disagi per i passeggeri che volano in coincidenza da Londra verso altre destinazioni, come gli Stati Uniti o l’Asia. Le compagnie aeree stanno avvisando i passeggeri, comunicando loro, la cancellazione o le riprotezioni disponibili anche verso altri aeroporti londinesi.

Nonostante il vettore aereo non sia responsabile del disservizio, e per questo motivo non spetta la compensazione pecuniaria ai passeggeri (un risarcimento del danno), tuttavia secondo il Regolamento Europeo 261 del 2004 è previsto il rimborso delle spese extra sostenute dal viaggiatore per raggiungere la meta prefissata, qualora la stessa compagnia non abbia provveduto ad assistere il passeggero.

Invece – viene spiegato dall’Aduc (Associazione diritti utenti e consumatori) – “per i passeggeri coinvolti è bene sapere che, visto che si tratta di evento esterno alla volontà dei singoli vettori aerei con cui si è prenotato si può pretendere solo il rimborso del costo del biglietto e l’assistenza sul posto (incluso il cibo e il pernottamento) nel caso si sia rimasti bloccati da qualche parte e, ma senza pretesa, l’instradamento del proprio viaggio con percorsi alternativi”.

Il passeggero, quindi, alla ricezione della comunicazione della cancellazione del volo – spiega ancora ItaliaRimborso – è libero di accettare o meno la riprotezione, qualora la stessa sia nei giorni successivi alla data di viaggio programmato. In questo caso, quindi, il passeggero può acquistare un volo alternativo anche con altra compagnia aerea per raggiugere la propria destinazione. Risulta fondamentale in questo processo conservare la prenotazione originale del volo aereo da e per Londra Heatrhow, ma anche tutte le ricevute, fatture e scontrini di quanto speso per l’acquisto di ogni mezzo per raggiungere la meta prefissata.

“I passeggeri che subiranno i disservizi aerei per via dell’incendio all’aeroporto di Londra Heathrow – dice Felice D’Angelo, ceo di ItaliaRimborso – possono seguire quanto disciplinato dal Regolamento Europeo 261 del 2004 e chiedere successivamente il rimborso di tutti costi sostenuti. Il predetto regolamento infatti vale anche all’interno dell’aeroporto londinese, non rientrante più nell’Unione europea. Ciò infatti quando il passeggero coinvolto nel disservizio viaggia con vettore comunitario o nel caso in cui il disagio coinvolga un vettore extraeuropeo in partenza dall’Italia. I viaggiatori possono fare richiesta direttamente alla compagnia aerea o a una claim company, come la nostra”.

