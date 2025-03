Calo rispetto al 2,5% rilevato a gennaio. Nell'Unione Europea invece il valore si è attestato al 2,7%

Il tasso di inflazione annuale nell’Eurozona si è attestato al 2,3% nel febbraio 2025, in calo rispetto al 2,5% annuo rilevato a gennaio. A febbraio 2024 il tasso era del 2,6%. Lo comunica l’Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione Europea. L’inflazione annuale nell’Unione Europea è stata invece del 2,7% a febbraio 2025, in calo rispetto al 2,8% rilevato a gennaio. A febbraio 2024 il tasso era del 2,8%. I tassi annuali più bassi sono stati registrati in Francia (0,9%), Irlanda (1,4%) e Finlandia (1,5%), mentre quelli più elevati in Ungheria (5,7%), Romania (5,2%) ed Estonia (5,1%). Per l’Italia la crescita dei prezzi a febbraio 2025 è stata pari all’1,7%. Rispetto a gennaio 2025, l’inflazione annuale è diminuita in quattordici Stati dell’Unione Europea, è rimasta stabile in sei ed è aumentata in sette.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata