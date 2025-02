Non riguarda i baristi, la lettera inviata oggi dall'ad Niccol: "Lavorare in modo più efficiente"

Starbucks licenzierà 1.100 dipendenti a livello globale.

In una lettera inviata oggi dall’amministratore delegato Brian Niccol si fa presente che la società informerà i dipendenti che verranno licenziati entro martedì a mezzogiorno.

Niccol ha affermato che Starbucks sta anche eliminando diverse centinaia di posizioni aperte e non andate a buon fine. Niccol ha spiegato che il colosso del caffè di Seattle deve operare in modo più efficiente e ridurre la complessità. I baristi nei negozi Starbucks non sono interessati dai licenziamenti.

