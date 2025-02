Il governatore della Banca d'Italia al Comitato esecutivo dell'Abi parla di "inflazione ridotta ma di nuovi rischi da energia"

“Emerge un quadro di debolezza dell’economia europea” con “segni più persistenti di quello che ci aspettavamo”. Così il governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta collegato al Comitato esecutivo Abi a Milano.

Per Panetta “l’andamento dell’inflazione verso il 2% e il ritorno al livello che per la Bce indica la stabilità dei prezzi è in atto: l’inflazione si sta riducendo e si sta confermando il trend verso il 2%” ma “sono emersi nelle scorse settimane rischi nuovi per l’energia cui bisogna stare attenti”.

“Gli Usa si apprestano a deregolamentare, forse troppo”, il comparto bancario – osserva Panetta – mentre l’Europa “continua a regolamentare, forse troppo. Questa divergenza è un fattore su cui bisogna riflettere”. Per Panetta gli Stati Uniti non vanno inseguiti nella loro direzione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata