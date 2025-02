L'incasso dalla rottamazione e dalla pace fiscale è di 3,5 miliardi

“Nel 2024 sono affluite nelle casse dello Stato 33,4 miliardi, 2 miliardi in più dell’anno precedente. Il dato più alto di sempre”. Lo ha detto il direttore dell’Agenzia delle Entrate Maurizio Carbone alla presentazione dei risultati raggiunti nel 2024 dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Si tratta per l’80% di evasione fiscale, per il restante da altri tipi di irregolarità. “A questi vanno aggiunto 7 miliari recuperati da Agenzie delle Entrate Riscossione da altri enti, come Inps e Comuni”, ha aggiunto.

In particolare, ammontano a 26,3 miliardi di euro le somme confluite nelle casse dello Stato nel 2024 grazie all’attività di recupero dell’evasione fiscale svolta da Agenzia delle Entrate e Agenzia delle entrate Riscossione: 1,6 miliardi in più rispetto al 2023 (+6,5%). Si tratta del “risultato più alto di sempre”, viene sottolineato. A questa cifra vanno aggiunti altri 7,1 miliardi di recuperi non erariali conseguiti da Agenzia delle entrate Riscossione per conto di altri Enti. Quindi, complessivamente l’attività delle due Agenzie ha consentito di riportare nelle casse dello Stato 33,4 miliardi di euro, 2 miliardi in più rispetto all’anno precedente. Aumentano anche le somme versate spontaneamente dai cittadini: il gettito relativo ai principali tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate ha raggiunto i 587 miliardi di euro, in crescita di 43 miliardi rispetto al 2023 (+8%).

Gli incassi da misure straordinarie, riferiti all’Agenzia delle Entrate – rottamazione delle cartelle e pagamenti residui derivanti dalla definizione delle liti pendenti e dalla vecchia pace fiscale – ammontano a 3,5 miliardi, con una flessione di oltre il 30% rispetto al 2023. Lo si evince dai dati dei risultati raggiunti nel 2024 dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Sono alcuni dei dati presentati dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, Vincenzo Carbone, durante la conferenza stampa di presentazione dei risultati raggiunti nel 2024.

