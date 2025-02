L'ad di Fs in audizione in commissione Trasporti alla Camera, si sovrappongono Piano nazionale e manutenzione straordinaria

Treni tra cantieri e lavori Pnrr. L’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Stefano Antonio Donnarumma – parlando in audizione alla commissione Trasporti alla Camera – mette in guardia sui cantieri diffusi nel Paese.

“E’ indubbio che la densità di cantieri presenti sul nostro territorio sia quanto di storicamente più elevato si è visto da decenni – afferma Donnarumma – questo perché c’è una sovrapposizioni di due elementi e uno è il Pnrr che è un progetto importantissimo per il nostro Paese e facciamo di tutto per fare la nostra parte; da ingegnere avrei pianificato le attività di maniera diversa. L’altro elemento è la manutenzione straordinaria. Questi cantieri sono necessari. Tratti di rete hanno bisogno di essere messi a posto per garantire la sicurezza del trasporto, che è il nostro mantra”.

Secondo Donnarumma “la filiera produttiva italiana è in grandissimo affanno. La contemporaneità di tutti questi cantieri sta portando fondamentalmente a una congestione per cui se si devono svolgere determinati cantieri si finisce quasi per lo spostare le truppe perché non si riesce a trovare la copertura in termini di manodopera, e a volte anche di materiali”. Per altro questo avviene in un momento di “aumenti di costi molto importanti, che sono andati a impattare anche su queste tematiche”.

