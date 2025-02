L'accordo mira a "garantire le migliori condizioni possibili" per i lavoratori della multinazionale del cioccolato

Dopo un intenso confronto tra le rsu di stabilimento, le parti sindacali e quelle datoriali e in seguito al riscontro dell’assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori della Barry Callebaut di Intra “è stato raggiunto l’accordo sui licenziamenti collettivi dello stabilimento di Verbania” della multinazionale del cioccolato. Lo dice in una nota la Fai Cisl Piemonte Orientale. L’intesa mira a “garantire le migliori condizioni possibili” per i lavoratori.

