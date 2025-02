L'ad Doris: "Risultati eccellenti, proposta dividendo a 1 euro per azione, bonus 2mila euro a dipendenti"

Banca Mediolanum ha chiuso il 2024 riportando un utile netto di 1,12 miliardi di euro, in aumento del 36% sul risultato del 2023. Il consiglio d’amministrazione proporrà un dividendo complessivo di 1,00 euro per azione, pari a circa 737 milioni, il 42% in più rispetto al 2023.

‘Risultati eccellenti’

“È per me un onore e un grande orgoglio presentare oggi i risultati eccellenti conseguiti da Banca Mediolanum nel 2024 – afferma l’amministratore delegato di Banca Mediolanum, Massimo Doris – mi soffermo in particolare su tre dati record: l’utile di esercizio che raggiunge 1,12 miliardi di euro in crescita del 36% rispetto al 2023, l’ammontare complessivo raggiunto dalle masse amministrate pari a 138,5 miliardi di euro e la customer base ormai prossima ai due milioni. Sono risultati che si spiegano anzitutto nella nostra capacità. Risultati che coerentemente trovano poi ragione nella forza strutturale del nostro modello competitivo che, mai come nel 2024, ha espresso tutte le proprie potenzialità, con una capacità di raccolta di risparmio senza precedenti: un flusso totale netto pari a 10,4 miliardi di euro e soprattutto una componente di risparmio gestito pari a 7,6 miliardi di euro“.

Dividendo a 1 euro per azione

Il consiglio d’amministrazione proporrà all’assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo pari a 1 euro per azione. “Ho deciso insieme al consiglio di amministrazione di distribuire – conclude Doris – un bonus straordinario a ogni collaboratore, dipendente di sede o family banker della rete (10.000 in tutto), di 2.000 euro“.

