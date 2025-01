La società: lo scorso anno secondi nel mercato passeggeri-commerciali

Stellantis ha venduto nel 2024 in Europa, area Efta e Regno Unito un totale di 1.969.594 veicoli, dato in calo del 7,3% rispetto al 2023, con la quota di mercato scesa al 15,2% rispetto al 16,5% dell’anno precedente. Lo rilevano i dati di Acea, l’Associazione europea delle case automobilistiche. Nello specifico di dicembre 2024, le nuove immatricolazioni del gruppo sono state 126.091, -6,7% rispetto al dicembre 2023, con quota di mercato pari all’11,6% rispetto al precedente 12,9%

Stellantis: nel 2024 secondi in mercato passeggeri-commerciali

“L’audacia, l’innovazione tecnologica e le scelte di stile hanno permesso alle vetture Stellantis di aggiudicarsi nel 2024 oltre 50 riconoscimenti internazionali, assegnati da giurie qualificate di tutto il mondo. Tutto ciò ha consentito a Stellantis di confermarsi al secondo posto nel mercato passeggeri e commerciali UE29, chiudendo il 2024 con una quota del 17,1% e consolidando i propri punti di forza”. Lo scrive Stellantis in una nota sui risultati dell’anno appena terminato. Stellantis, sottolinea la nota, “è numero uno in Francia, Italia e Portogallo, mentre occupa saldamente il secondo posto della classifica in Germania, Spagna, Regno Unito, Austria, Belux e Paesi Bassi, con un incremento delle vendite in quattro dei Paesi del G10″. Nel mercato dei veicoli commerciali, prosegue la nota, “Stellantis Pro One conferma la sua leadership indiscussa con una quota del 29,1%, collocandosi al primo posto in sette Paesi del G10: Francia, Germania, Italia, Spagna, Belgio, Polonia e Portogallo”. Nel mercato UE29 dei veicoli elettrici, “caratterizzato da un forte rallentamento della domanda”, Stellantis fa sapere di aver consolidato “la sua posizione sul podio con una quota del 12,1%, grazie a cinque modelli PC nella Top 10 dello strategico segmento B e al primo posto sul mercato dei BEV CV con il 31,7%”.

“Il 2024 ha segnato un’ulteriore tappa fondamentale della transizione elettrica di Stellantis, una delle pietre miliari del piano strategico Dare Forward 2030. I marchi Stellantis, tra i quali FIAT e Opel hanno festeggiato il loro 125° anniversario, hanno lanciato 27 nuovi modelli a livello globale: basti pensare alla Nuova Lancia Ypsilon, che segna il “Rinascimento” del marchio Lancia, o all’Alfa Romeo Junior, che riporta il marchio del Biscione nel segmento B, il più importante in Europa. O ancora alle Citroën C3 e C3 Aircross, vetture 100% europee lanciate a un prezzo molto competitivo, inferiore a 24.000 euro (per la Citroën C3). Senza dimenticare le nuove Peugeot E-3008 ed E-5008 che offrono nelle versioni “Long Range” un’autonomia rispettivamente di 700 e 668 km, la migliore della categoria”, sottolinea Stellantis.”Stellantis ha confermato la solidità della sua posizione nella classifica del mercato europeo”, ha dichiarato Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer di Stellantis per l’Enlarged Europe, “e, grazie all’impegno profuso nel corso dell’anno in termini di evoluzione tecnologica, ampliamento dell’offerta e monitoraggio dei livelli di stock, ha gettato le basi per ripartire con slancio e cogliere le nuove opportunità che il mercato offrirà nel 2025”.

