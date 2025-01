I due brand 'Legati nella passione. Uniti nell'eccellenza'. Tra i punti dell'accordo lo sviluppo di nuove opportunità

Presentata a Milano la partnership tra Unicredit e Ferrari. I rispettivi ceo, Andrea Orcel e Benedetto Vigna, hanno svelato ulteriori dettagli della collaborazione tra i due brand, una sinergia definita “un ottimo investimento” da Orcel e “un grosso vantaggio per entrambi” da Vigna. La partnership decollerà a pochi giorni dall’avvio del nuovo Mondiale di Formula 1, il prossimo marzo, con in programma un grande evento congiunto a inizio mese tra le due società a Milano. Ma già la prossima settimana, con l’arrivo del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton per i primi test sulla ‘Rossa’, l’attenzione sul mondo Ferrari salirà alle stelle.

Il brand Unicredit – dice l’ad Ferrari – “si vedrà in più parti sulle nostre vetture” e che alla base della collaborazione con l’istituto di piazza Gae Aulenti “c’è un forte allineamento di valori”. Gli fa eco Orcel: “Cercavamo un brand che potesse unire l’intero gruppo. Abbiamo trovato in Ferrari non solo un grande brand italiano ma anche un Dna non dissimile dal nostro”.

‘Legati nella passione. Uniti nell’eccellenza’ è il claim scelto dalle due società Unicredit e Ferrari, che hanno sottolineato le tante affinità reciproche, e che uniranno le forze “anche nello sviluppo di nuove opportunità bancarie dedicate agli appassionati Ferrari e ai clienti della banca paneuropea”.

