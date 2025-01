Dal primo gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, lo prevede la bozza del disegno di legge sulle Pmi

A decorrere dal 1 gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2027, i lavoratori dipendenti nelle imprese con meno di 50 dipendenti, “possono accedere, fino alla prima data utile di decorrenza della pensione al regime di incentivo al part-time per l’accompagnamento alla pensione”. Lo prevede la bozza del disegno di legge annuale sulle Pmi sul tavolo del Consiglio dei ministri.

I benefici sono concessi a condizione che, per ciascun lavoratore interessato dalla riduzione di orario, il datore di lavoro proceda contestualmente all’assunzione di un lavoratore di età non superiore a 34 anni con facoltà di avvalersi, per le nuove assunzioni, delle agevolazioni previste dalla legislazione vigente.

I lavoratori hanno diritto alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in un rapporto a tempo parziale, con riduzione dell’orario compresa tra un minimo del venticinque e un massimo del cinquanta per cento – si legge nella bozza – concordando con il datore di lavoro le modalità di espletamento della prestazione, anche attraverso clausole elastiche o flessibili riferite alla settimana o al mese.

