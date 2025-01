L'assessore allo Sviluppo economico Antonini: “Innovazione e strategia per il rilancio dell’economia regionale”

Massimizzare l’impatto degli investimenti dei fondi europei su ricerca e innovazione: è questo lo scopo dell’Osservatorio Regionale sulla Strategia di Specializzazione Intelligente (S3). L’ incontro, organizzato dall’assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Marche per una verifica intermedia della performance degli interventi emanati dall’inizio della programmazione, si è tenuto presso l’azienda Pieralisi MAIP Spa di Jesi (AN).

L’Osservatorio, istituito con decreto del presidente della Giunta nell’ambito della programmazione 2021-2027, rappresenta un importante momento di confronto tra i principali stakeholder del sistema produttivo regionale, coinvolgendo rappresentanti delle istituzioni, delle confederazioni imprenditoriali e sindacali, delle università, dei centri di ricerca e della Camera di Commercio delle Marche. Durante l’evento sono stati illustrati i primi risultati ottenuti dai bandi attivati ​​nel quadro della programmazione 2021-2027, evidenziando il contributo significativo di queste misure al rafforzamento della capacità innovativa delle imprese. Tra le anticipazioni, sono stati annunciati i nuovi bandi previsti per il primo semestre 2025, focalizzati sull’industrializzazione e sull’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

Analizzare il presente per definire le strategie future

L’assessore allo Sviluppo Economico, Andrea Maria Antonini, ha dichiarato: “La Pieralisi rappresenta un esempio virtuoso di azienda storica, nata nel 1898, che ha saputo coniugare radicamento territoriale e capacità di innovazione. L’Osservatorio regionale è cruciale per analizzare il presente e definire il futuro, con particolare attenzione a politiche strutturali e strumenti come il PR FESR. Grazie a risorse europee e cofinanziamenti regionali, siamo tra le regioni più virtuose: negli ultimi tre anni abbiamo mobilitato oltre 130 milioni di euro per le imprese marchigiane, con 800 progetti già finanziati e bandi pensati per rispondere alle esigenze del tessuto produttivo. Abbiamo messo in campo 17 bandi, con richieste superiori alle risorse disponibili. Per rispondere a tali necessità, stiamo riallocando economie residue e risorse aggiuntive, puntando su innovazione, infrastrutture locali e progetti di filiera. La strategia regionale, costruita in sinergia con le associazioni di categoria, mira a trovare un equilibrio tra le diverse esigenze. Continueremo a monitorare le necessità del sistema produttivo per adattare rapidamente le misure alle nuove sfide. Tra le priorità ci sono: internazionalizzazione e competitività, sostenibilità e innovazione, accesso al credito”.

Le nuove risorse, 18,66 milioni di euro provenienti da economie di spesa del precedente periodo di programmazione e dalla ridefinizione delle dotazioni finanziarie del PR FESR 2021-2027, saranno destinate a: innovazione e diversificazione di prodotto/servizio; infrastrutture per lo sviluppo imprenditoriale innovativo; investimenti in ammodernamento tecnologico e nuove unità produttive; progetti di ricerca e sviluppo.

È stato inoltre presentato il “Cruscotto S3”, una nuova piattaforma digitale integrata nel sito MarcheInnovazione. Questo strumento consentirà un monitoraggio costante e trasparente dello stato di avanzamento degli interventi, agevolando una valutazione della loro efficacia.

