Dal 2025 la flotta aziendale arriverà a otto: "Più forza a leadership nel mercato globale dei cavi sottomarini"

Prysmian celebra l’innovazione italiana con due nuove navi. Il nome delle ultime arrivate è Prysmian Alessandro Volta e Prysmian Marco Polo. A partire dal 2025 la flotta di Prysmian raggiungerà un totale di otto navi operative, rafforzando ulteriormente la leadership dell’azienda nel mercato globale dei cavi sottomarini.

Entrambe le navi avranno credenziali green: saranno dotate di sistemi di connessione a terra ad alta tensione che le alimenteranno con energia pulita durante le operazioni di carico (shore connection), generatori diesel adatti alle miscele di biodiesel e batterie ibride solo per navi che installano ad alte profondità.

“In Prysmian, gestiamo con orgoglio la flotta di navi più grande e potente al mondo, dotata delle migliori capacità di installazione e risorse del settore – rileva Raul Gil, vicepresidente di Transmission Bu di Prysmian – ci assicuriamo di offrire un’innovazione costante e senza pari in tutto il mondo dei nostri prodotti e servizi, puntando sempre all’eccellenza. La nostra tradizione italiana e la passione per la navigazione ci spingono a esplorare, innovare e raggiungere l’eccellenza in ogni aspetto del nostro business, ovunque ci troviamo”.

