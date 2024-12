Al 30 giugno 2024 risultati saliti a 14,9 miliardi su base annua. In calo invece di 2,9 miliardi le assicurazioni

Gli utili delle banche sono in aumento dell’11%, quelli delle assicurazioni in diminuzione del 3%. Questi quanto emerge dall’ultimo bollettino statistico della Consob sul primo semestre 2024 per le società quotate in Borsa a Milano rispetto allo stesso periodo del 2023.

Al 30 giugno scorso i risultati sono saliti su base annua rispettivamente dell’11% a 14,9 miliardi di euro. In calo, invece, del 3% a 2,9 miliardi di euro i profitti delle compagnie assicurative quotate. Decisamente più marcata la contrazione (-61% a 106 milioni di euro) degli utili delle società negoziate su Egm, il mercato non regolamentato dedicato alle piccole e medie imprese. Complessivamente i dati evidenziano una ripresa sostenuta in alcuni settori del mercato azionario italiano, mentre altri mostrano criticità da monitorare nei prossimi mesi.

Sostanzialmente stabile il patrimonio netto degli istituti di credito quotati, attestatosi a 192,3 miliardi di euro al 30 giugno contro i 191,7 del 31 dicembre 2023. Il settore assicurativo risente di un aumento dei costi legati ai sinistri e alle spese che hanno superato i maggiori ricavi da attività operative. Ciò nonostante, gli indici di redditività del settore mostrano il segno ‘più’ grazie, tra l’altro, ad una migliore efficienza nella gestione del portafoglio investimenti, mentre sembra consolidarsi la capacità di resistenza al rischio di shock esterni. Invariato a 41 miliardi di euro il patrimonio netto in linea con il dato di fine 2023.

