La proposta da 700 milioni è valida fino al 27 gennaio 2025

Il Ministero dell’economia e delle finanze insieme con Retelit SpA (controllata di Asterion Industrial Partners SGEIC S.A.) ha presentato l’offerta vincolante a Telecom Italia SpA per acquisire l’intero capitale di Sparkle. L’offerta è pari a 700 milioni di euro totali ed è valida fino al 27 gennaio 2025. Lo comunica il Mef.

L’attesa per la vendita della società dei cavi sottomarini Sparkle con i ricavati conseguenti hanno determinato nei giorni scorsi il rally del titolo Tim in Borsa. Il Mef, ministero dell’Economia e delle Finanze e Retelit (controllata dal fondo spagnolo Asterion) avevano chiesto due giorni di proroga rispetto all’originaria deadline per l’offerta che sarebbe dovuta arrivare il 16. Ricevuta l’offerta definitiva Telecom avvierà il processo di valutazione per arrivare all’effettiva cessione.

Tim: avvio quanto prima valutazione e decisione

Tim comunica di aver ricevuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e da Retelit, società controllata dal fondo Asterion, l’offerta vincolante per l’acquisto di Sparkle. La proposta conferma per Sparkle un enterprise value di 700 milioni di euro e avrà validità fino al 27 gennaio prossimo. Così una nota di Tim. “L’offerta – prosegue la nota – è altresì subordinata a ordinarie condizioni per operazioni di questa natura e al completamento del processo di finanziamento.Tim avvierà quanto prima il relativo processo di valutazione e decisione”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata