Basta salvare il numero in rubrica e cominciare a scambiare messaggi con l'Intelligenza artificiale

ChatGpt approda su WhatsApp gratis. E non solo, perché negli Usa potrai anche telefonare, dal telefono fisso, all’intelligenza artificiale di OpenAI.

L’azienda guidata da Sam Altam ha messo a disposizione un numero: ‘1-800-ChatGpt‘, oppure 1-800-242-8478, che basterà memorizzare per poi cominciare ad avere a che fare con ‘la tua IA‘, pescata direttamente in rubrica.

Il servizio è gratuito e non servirà avere per forza un account. Arriva in tutto il mondo. Anche in Italia è possibile aggiungere il numero per avere tra i contatti il chatbot.

Con ChatGpt su Whatsapp sarà possibile inviare messaggi, anche vocali, chiedere informazioni o qualsiasi altra cosa; e cominciare così a usare l’intelligenza artificiale.

OpenAI in questo modo pensa di poter avvicinare anche utenti che al momento sono distanti dall’AI; per esempio con le telefonate dal fisso spera di poter coinvolgere persone che ancora nutrono dei dubbi, grazie all’interazione vocale, oppure gente che si trova in zone con scarsa connessione. In una dimostrazione OpenAI ha estremizzato il tutto, chiamando ChatGpt, con un vecchio telefono con cornetta.

