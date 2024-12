Partner dello studio Grimaldi Alliance dal 2022, è stata inserita nella speciale classifica annuale di Mag

L’avvocato Maddalena Boffoli è stata inserita nella classifica Avvocato dell’Anno 2024. Partner dello studio Grimaldi Alliance dal 2022, è stata riconosciuta tra le 100 donne professioniste che hanno avuto un impatto significativo nel corso degli ultimi dodici mesi, come descritto nel numero di novembre di MAG.

Era il 2014 quando MAG accolse la sfida di rappresentare in una speciale graduatoria annuale, curata esclusivamente dalla redazione giornalistica, il mercato dei servizi legali italiano dell’ultimo anno attraverso il racconto di 50 personalità che in esso avevano inciso in modo particolare. Nell’arco delle sue prime dieci edizioni, questo speciale è diventato un appuntamento fondamentale per la community nazionale ed è persino stato esportato all’estero.

Il titolo di Avvocato dell’Anno è stato conquistato da un commercialista (due volte), da un’avvocata (una volta), mentre per il resto, nella maggioranza dei casi, al vertice di questa classifica si è sempre piazzato un avvocato con un “pedigree tradizionale“: posizione apicale in uno studio di rilevanza nazionale e internazionale, mezz’età, e appartenenza al genere maschile. Il più rappresentato, quest’ultimo, tra le fila delle partnership italiane.

La presenza femminile è sempre stata minoritaria, rispecchiando una condizione di fatto in quello che si potrebbe definire l’equilibro dei poteri all’interno di queste organizzazioni dove le donne pareggiano quasi la componente maschile a inizio carriera ma si riducono ad appena il 20% del totale quando si tratta di contarle negli elenchi dei partner. Nell’edizione 2023 dell’Avvocato dell’Anno, le avvocate sono risultate in effetti una su cinque tra i profili raccontati.

Quest anno MAG ha concentrato la propria attenzione esclusivamente sulla porzione femminile della categoria, non per ricavarne una classifica bensì per scuotere l’attenzione di tutti e dimostrare, profilo dopo profilo, che sono tantissime le professioniste che con il loro lavoro e il loro impegno realizzano cose straordinarie in questo settore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata